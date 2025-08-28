Un alto funcionario de Florida dice que “Alligator Alcatraz” podría quedar vacío en pocos días, según un correo electrónico

Un alto funcionario de Florida dice que el controvertido centro de detención de inmigrantes estatal en los Everglades probablemente estará vacío en cuestión de días, incluso mientras el Gobierno del republicano Ron DeSantis y el Gobierno federal luchan contra la orden de una jueza de cerrar la instalación llamada “Alligator Alcatraz” para finales de octubre. Esto según un intercambio de correos electrónicos compartido con The Associated Press.

En un mensaje enviado al rabino del sur de Florida Mario Rojzman el 22 de agosto, relacionado con la prestación de servicios de capellanía en el centro, el director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo que “probablemente nos quedaremos sin personas pocos días”. Rojzman, y el asistente ejecutivo que envió el correo original a Guthrie, confirmaron la veracidad de los mensajes a la AP el miércoles.

Un portavoz de Guthrie, cuya agencia ha supervisado la construcción y operación del sitio, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La instalación fue construida rápidamente hace dos meses con el objetivo de albergar hasta 3.000 detenidos como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente.

En un momento, albergó a casi 1.000 detenidos, pero el representante estadounidense Maxwell Frost, demócrata por Florida, dijo que le informaron durante una visita la semana pasada que solo quedaban entre 300 y 350 detenidos. Se han presentado tres demandas cuestionando las prácticas en el centro de detención, incluida una que estimó que al menos 100 detenidos que habían estado en la instalación ya han sido deportados. Otros han sido trasladados a otros centros de detención de inmigrantes.

La noticia de que el último detenido en “Alligator Alcatraz” podría abandonar la instalación en cuestión de días llegó menos de una semana después de que una jueza federal en Miami ordenara el cierre total del centro de detención, y dejar salir al último detenido en un plazo de 60 días. El estado de Florida apeló la decisión, y el Gobierno federal pidió a la jueza de distrito Kathleen Williams que suspendiera su orden mientras se resolvía la apelación, argumentando que las miles de camas de la instalación en los Everglades eran muy necesarias ya que otros centros de detención en Florida estaban sobrepoblados.

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuya demanda llevó al fallo de la jueza, se opusieron a la solicitud. Disputaron el argumento de que la instalación de los Everglades era necesaria, especialmente porque Florida planea abrir un segundo centro de detención de inmigrantes en el norte de Florida, al que DeSantis ha apodado “Deportation Depot”.

Elise Pautler Bennett, abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica, uno de los grupos que presentó la demanda, dijo que los aparentes esfuerzos para cerrar rápidamente la instalación socavan los argumentos que el gobierno presenta en la corte de que el cierre representa una dificultad que “comprometería la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración”.

“Si fuera tan difícil, en gran medida no lo habrían logrado ya”, afirmó.

Hasta el miércoles, Williams no se había pronunciado sobre la solicitud de suspensión de su orden.

La jueza dijo en su orden que esperaba que la población de la instalación disminuyera en 60 días mediante el traslado de los detenidos a otras instalaciones, y que una vez que eso sucediera, se debían retirar las cercas, la iluminación y los generadores.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee argumentaron en su demanda que se debía detener cualquier construcción y operación adicional hasta que los funcionarios federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales. Su demanda afirmaba que la instalación amenazaba humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos y socavaría miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental.

A finales de julio, los funcionarios estatales ya habían firmado más de US$ 245 millones en contratos para la construcción y operación de la instalación en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista con poco uso en medio de los Everglades, una zona agreste y remota. El centro abrió oficialmente el 1 de julio.

En sus demandas, los abogados de derechos civiles describieron “graves problemas” en el centro, que eran “anteriormente desconocidos en el sistema de inmigración”. Los detenidos llevaban semanas retenidos sin ningún cargo, habían desaparecido del localizador en línea de detenidos de ICE y nadie en la instalación estaba tomando decisiones iniciales sobre custodia o fianza, según informaron.

Los detenidos también describieron la aparición de gusanos en la comida, inodoros que no funcionaban, pisos inundados con desechos fecales y mosquitos y otros insectos por todas partes.