Mito o realidad: ¿La cadera se desvía si paso mucho tiempo sentado?

¿Te has preguntado si tu cadera puede desviarse por pasar mucho tiempo sentado en el trabajo? Tener una mala postura al trabajar es una amenaza para tu salud, especialmente para la cadera, la pelvis y las lumbares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi mil ochocientos millones de adultos podrían tener problemas como obesidad y dolor en las articulaciones debido a la falta de actividad física.

El estilo de vida sin ejercicio regular, donde se pasa mucho tiempo sentado, llamado sedentarismo, puede dejar algunas consecuencias graves para los huesos.

¿La cadera puede desviarse por pasar mucho tiempo sentado?

Pasar mucho tiempo sentado, algo común entre los oficinistas, está directamente relacionado con la inclinación pélvica, una rotación de la pelvis hacia adelante o hacia atrás, que produce una inclinación diferente a la postura vertical del cuerpo, de acuerdo con un estudio publicado en Healthcare.

El problema empeora porque la inclinación pélvica causa dolor de espalda baja y lumbares si no se trata a tiempo con un especialista.

Respecto al tiempo sentado que daña la cadera, un estudio publicado en Computers registró que el 54% de los participantes en su investigación tuvo dolor en la espalda baja por trabajar entre 5 y 8 horas al día.

¿Cuáles son las consecuencias para la cadera de pasar mucho tiempo sentado?

Estar muchas horas en tu silla de trabajo no solo te cansa, sino que también puede generar una serie de problemas serios para tu cuerpo.

Aquí te explicamos las principales consecuencias de una rutina sedentaria en tus lumbares, cadera y pelvis: