¿Te has preguntado si tu cadera puede desviarse por pasar mucho tiempo sentado en el trabajo? Tener una mala postura al trabajar es una amenaza para tu salud, especialmente para la cadera, la pelvis y las lumbares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi mil ochocientos millones de adultos podrían tener problemas como obesidad y dolor en las articulaciones debido a la falta de actividad física.
El estilo de vida sin ejercicio regular, donde se pasa mucho tiempo sentado, llamado sedentarismo, puede dejar algunas consecuencias graves para los huesos.
¿La cadera puede desviarse por pasar mucho tiempo sentado?
Pasar mucho tiempo sentado, algo común entre los oficinistas, está directamente relacionado con la inclinación pélvica, una rotación de la pelvis hacia adelante o hacia atrás, que produce una inclinación diferente a la postura vertical del cuerpo, de acuerdo con un estudio publicado en Healthcare.
El problema empeora porque la inclinación pélvica causa dolor de espalda baja y lumbares si no se trata a tiempo con un especialista.
Respecto al tiempo sentado que daña la cadera, un estudio publicado en Computers registró que el 54% de los participantes en su investigación tuvo dolor en la espalda baja por trabajar entre 5 y 8 horas al día.
¿Cuáles son las consecuencias para la cadera de pasar mucho tiempo sentado?
Estar muchas horas en tu silla de trabajo no solo te cansa, sino que también puede generar una serie de problemas serios para tu cuerpo.
Aquí te explicamos las principales consecuencias de una rutina sedentaria en tus lumbares, cadera y pelvis:
- Las largas horas sentado pueden desequilibrar tu pelvis y debilitar tu columna, lo que deja adolorida la espalda baja.
- La falta de movimiento hace que la cadera pierda flexibilidad y capacidad de rotación, lo que dificulta mover las piernas hacia atrás sin esfuerzo.
- Debilitamiento de huesos y músculos: Tus huesos pierden minerales, se vuelven más blandos y tus músculos se deterioran, según MedlinePlus.
- Mayor riesgo de discapacidad: El desequilibrio en la pelvis y el dolor lumbar pueden complicar tus actividades diarias, aumentando el nivel de dificultad para moverte o realizar tareas básicas.
- Mala circulación en las piernas: Sentarse por periodos muy largos interfiere con el flujo sanguíneo, lo que puede provocar problemas vasculares y falta de circulación, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA).