Trump, «el único capaz» de poner fin a la guerra entre Israel y Hamas, afirma Sisi

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, hablaron brevemente con la prensa tras el aterrizaje de Trump en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij para una cumbre de paz con varios líderes mundiales.

“Es un gran placer y un honor tenerlo con nosotros aquí en la Ciudad de la Paz”, declaró Sisi a Trump ante la prensa.

“He estado muy seguro de que su excelencia es el único capaz de lograr esto y poner fin a esta guerra”, continuó. “Incluso dije con mucha precisión durante mi comunicación con su excelencia que usted es el único capaz de lograr la paz”.

Ahora, los líderes deben garantizar que se mantenga el alto el fuego entre Israel y Hamas, que los cuerpos de los rehenes fallecidos restantes en Gaza sean devueltos a sus familias y que se permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave, declaró Sisi.

Los próximos pasos del plan de alto el fuego también deben elaborarse “muy estrechamente”, añadió.

Egipto espera con interés el apoyo de Trump y su patrocinio en la conferencia para la reconstrucción (de Gaza)”, continuó Sisi.