Desaparecen 300 personas que viajaban en barco a España

Al menos 300 personas que viajaban en tres barcos de Senegal a España estaban desaparecidas, según dijo el lunes un grupo español de ayuda, en una de las rutas migrantes más peligrosas.

Dos barcos zarparon el 23 de junio de la ciudad de Mbour con unas 100 personas y otro salió de la localidad sureña de Kafountine cuatro días más tarde con unas 200 personas, indicó Helena Maleno Garzón, coordinadora de Caminando Fronteras.

“Lo más importante es encontrar a esas personas. Hay muchas personas desaparecidas en el mar, esto no es normal, necesitamos más aviones buscándolos”, dijo a The Associated Press.

No ha habido contacto con las embarcaciones desde que zarparon, dijo. Una vocera del servicio español de Salvamento Marítimo, que no estaba autorizada a hablar con los medios, dijo que la agencia había sido alertada sobre un barco desaparecido el 5 de julio y estaba buscándolo. El servicio no tenía conocimiento de los otros dos barcos, señaló.

RUTA MORTAL

La ruta migratoria del Atlántico es una de las más mortales del mundo, en la que casi 800 personas han muerto o desaparecido en la primera mitad del año, según Caminando Fronteras.

En los últimos años, las Islas Canarias se han convertido en uno de los principales destinos para la gente que intenta llegar a España, con un pico de más de 23.000 llegadas en 2020, según el Ministerio español del Interior. Más de 7,000 migrantes y solicitantes de asilo llegaron al archipiélago español en los primeros seis meses de este año.

A menudo, los barcos que desaparecen quedan sin registrar. Algunos nunca aparecen o se encuentran en el otro extremo del mundo años más tarde. Una investigación de AP reveló este año que en 2021, al menos siete embarcaciones migrantes del noroeste de África, que probablemente intentaban llegar a las Islas Canarias, llegaron a la deriva hasta el Caribe y Brasil.

Los barcos zarpan sobre todo desde Marruecos, el Sáhara Occidental y Mauritania, y las salidas desde Senegal son menos numerosas, indicó el grupo español de ayuda. Sin embargo, desde junio al menos 19 embarcaciones han llegado a las Canarias desde Senegal, señaló.