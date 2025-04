Su maratoniano discurso parece ser una de las acciones adoptadas por los demócratas, a los que parte de sus bases reprochan una supuesta docilidad con las acciones de Trump en los primeros meses de su gobierno.

Booker dijo que «en solo 71 días, el presidente de Estados Unidos ha infligido tanto daño a la seguridad de los estadounidenses» y a los «fundamentos de nuestra democracia», que no cabe sino concluir que «estos no son tiempos normales y no deben ser tratados como tales».