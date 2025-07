CFE Garantiza Abasto de Electricidad en México: Descarta Déficit y Destaca Reserva de Energía

Las autoridades de México informaron hoy 17 de julio de 2025 sobre la situación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en torno a la generación de energía y aseguraron que se cuenta con la reserva suficiente para atender la demanda de electricidad de usuarios en el país.

¿Hay apagones en México? Emilia Calleja Alor informó que no se han reportado apagones, «no hemos tenido, las fallas han sido por causas naturales, como huracanes y accidente viales, es decir, causas no previsibles». Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que «si hay interrupción en la electricidad no es por falta de capacidad, puede ser por otros motivos, problemas en red de transmisión o distribución.

Plan para que no falte la luz en México

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, describió los cuatro puntos de la estrategia en México para fortalecer el suministro y generación de energía en México, que se empezaron a implementar desde diciembre de 2024.