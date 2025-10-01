Victoria late con más fuerza en seguridad: Lalo Gattás

Cd. Victoria, 30 de septiembre 2025. –

El corazón de Tamaulipas late con más fuerza que nunca en seguridad, afirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez al destacar que a través de una eficiente estrategia de prevención del delito se ha logrado ubicar a Victoria entre las ciudades con mejor percepción ciudadana en seguridad.

Destacó que en la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de 2021, la Capital del Estado registraba un 65% de desaprobación y con la creación de la Mesa de Seguridad Municipal se logró mejorar 15 puntos en los cuatro años de la actual administración.

«Hoy el corazón de Tamaulipas late con más fuerza que nunca en seguridad» enfatizó al asegurar que con más de 76 mil acciones de instalación y rehabilitación de luminarias se encuentra la ciudad al 96% iluminada, lo que brinda certidumbre a la ciudadanía.

En este logro, reconoció la valiosa colaboración de instituciones de seguridad del gobierno federal y estatal, así como de las fuerzas militares que brindan apoyo en acciones de prevención del delito y programas de concientización para abatir la violencia intrafamiliar.