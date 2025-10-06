Vamos bien y nos va a ir mejor con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México. –

Con un mensaje de confianza en el rumbo del país y en las mejores oportunidades para el desarrollo de la entidad, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, atestiguó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su primer año de gobierno pronunciado en el Zócalo capitalino.

Tras el evento, el mandatario estatal destacó la relevancia histórica del momento que vive México con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, así como el respaldo que ha recibido Tamaulipas desde el inicio de esta nueva etapa de gobierno.

“Así que ánimo, vamos bien y nos va a ir mejor con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló Villarreal Anaya.

“Volvemos a constatar circunstancias inéditas que se han registrado, en donde vimos a nuestra presidenta, a la primera mujer presidenta, dar un informe después de 200 años de vida independiente de nuestra nación”, manifestó el mandatario estatal.

Recordó que, apenas iniciando septiembre, Sheinbaum visitó el estado para presentar de manera directa los avances y proyectos en curso. “También recibimos a nuestra presidenta en la primera semana de septiembre, cuando fue a particularizar los avances que teníamos en el estado de Tamaulipas, desde el Polyforum de Ciudad Victoria”, señaló.

Indicó que, durante el evento en el Zócalo, se constataron los grandes avances que ha tenido México, «en infraestructura, en equipo, en planeación, en energía, en movilización; y en todos ellos están incluidas oportunidades de desarrollo y beneficio para nuestra entidad”.