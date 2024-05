Vamos a consolidar la Transformación en Victoria y Tamaulipas: Katalyna Méndez

VICTORIA, Tamaulipas.- Katalyna Méndez Cepeda, candidata a la Diputación Local por el Distrito 15, cerró este domingo, desde la colonia Ampliación Echeverría, las caminatas de campaña junto a los vecinos del distrito, a quienes convocó a votar por Morena para consolidar la Cuarta Transformación en Victoria y Tamaulipas.

Durante su última caminata de campaña, Katalyna Méndez fue acompañada por cientos de vecinos de los sectores sur y poniente de la ciudad, además de Sergio Huerta, secretario de Elecciones del partido Morena en Tamaulipas.

“Vamos a celebrar que una vez más vamos a ganar con Morena, que una vez más vamos a consolidar la Transformación en Tamaulipas y en Victoria”, dijo la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido Verde de México y Partido del Trabajo.

Dijo que pronto, si las vecinas y los vecinos del Distrito 15 le dan su confianza, los representará en el Congreso de Tamaulipas, consultando y legislando de su mano para conformar una agenda que priorice las verdaderas necesidades de los habitantes de las colonias, fraccionamientos y comunidades rurales de Victoria y de Tamaulipas.

“Ha sido un honor caminar de su lado en esta lucha y en esta contienda, que hayan compartido conmigo su cariño, que me hayan cuidado, en las calles, casa por casa, puerta por puerta; que me hayan dado su apoyo, desde una porra, desde un abrazo, y la forma sincera en la que me recibieron desde el día uno”, agradeció Katalyna Méndez a los vecinos del Distrito 15.

Finalmente, Méndez Cepeda aprovechó para anunciar a los vecinos del Distrito 15 que el próximo martes 28 de mayo llevará a cabo su gran cierre de campaña, el cual se celebrará en el parque de béisbol Praxedis Balboa en la colonia Américo Villarreal, con la amenización de grupos musicales como Motivos y Hurakn.