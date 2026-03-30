Trabaja Congreso en fortalecer medidas contra el acoso a las mujeres

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

Ante cualquier denuncia de acoso sexual contra mujeres de Tamaulipas, el Congreso del Estado, se mantiene garante y en vigilia de los derechos humanos, así lo manifestó la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.

La diputada de Ciudad Victoria insistió en que se está trabajando en el Congreso en la agenda de género y se buscará homologar reformas federales relativas al acoso laboral y callejero a nivel estatal.

En ese sentido, se colabora con la Secretaría de Seguridad Pública para actualizar protocolos de seguridad y con el Sistema Nacional del Empleo.

Y dependencias como el Instituto de la Mujer de Tamaulipas y Poder Legislativo, tienen ventanillas abiertas para atención ciudadana, según lo anunciado por el gobernador.

«Señaló que, el poder no debe estar por encima de la justicia; se exige a la Fiscalía investigar y resolver todos los casos de acoso laboral.

Para que las reformas legislativas sean efectivas, deben enfocarse en la creación de política pública y traducirse en proyectos concretos en el Poder Ejecutivo, no ser meramente simbólicas».

Méndez Cepeda se comprometió personalmente a ser un vínculo entre la ciudadanía y las instancias correspondientes, buscando legislar con la visión de impactar la vida ciudadana (ejemplo: combate a la pornografía infantil).