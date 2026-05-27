Uniforman Lucy y Lalo Gattás a selecciones del Mundialito DIF Victoria 2026

Cd. Victoria, 26 de mayo de 2026. –

En el marco del ambiente mundialista que alientan el gobierno de Victoria y Sistema DIF Municipal, el alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, llevaron a cabo la entrega de uniformes a alumnos y maestros de las 12 escuelas primarias que disputarán la Copa del Mundialito 2026 a partir del 27 de mayo.

Con la invitación a jugar con pasión, respeto y orgullo por sus planteles, Lucy y Lalo, junto a empresarios patrocinadores, entregaron las playeras réplica de selecciones, reafirmando el compromiso de que cuando sociedad, iniciativa privada e instituciones trabajan unidos por la niñez y sociedad se logran experiencias positivas para la comunidad.

“En el DIF Victoria promovemos el deporte, la convivencia familiar, el trabajo en equipo y la sana competencia; nos sentimos muy orgullosos en apoyar los sueños, el talento y el desarrollo de nuestras niñas y niños” expresó Lucy de Gattás al agradecer a las empresas patrocinadoras su responsabilidad social y generosidad al Mundialito DIF Victoria.

El alcalde de Victoria, se sumó al reconocimiento del sector empresarial por invertir en el deporte y futuro de Victoria, en tanto que a los participantes los conminó a “disfrutar la experiencia, jugar con pasión, diviértanse, hacer amigos y representar con orgullo los colores de su equipo y escuela” en el torneo mundialista escolar.

En el evento, se entregó reconocimiento a los propietarios de las empresas patrocinadoras La Cocinería, Tortillería Don Toño, Don Fidel, Óptica Lerma, Concretos La Joya, Avante, Centro Llantero Garza, Maderería El Roble, GOSACA y Ruter Concretos, por convertirse en aliados del gran proyecto deportivo enfocado en la niñez victorense.