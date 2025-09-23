Trabaja gobierno en mejoramiento de imagen urbana de la Capital.

Cd. Victoria, 22 septiembre 2025. – Con la programación de 150 mil metros lineales en áreas verdes, avenidas principales, bulevares, calles y plazas, el gobierno de Victoria, que encabeza el alcalde Eduardo Gattás Báez, retomó este lunes el mantenimiento y cuidado de la imagen de la Capital.

En esta acción, participan cuadrillas de trabajadores de las áreas de parques y jardines, barrido manual y servicios complementarios, mediante acciones de chapoleo, deshierbe, papeleo, poda de árboles y limpieza en general para mejorar las áreas verdes de la ciudad.

Los trabajos programados por la Secretaría de Servicios Públicos se realizarán en los camellones centrales y laterales de las avenidas José Sulaimán, avenida Tecnológico y en el bulevar Fidel Velázquez, el martes 23 se atenderán las avenidas Lomas del Santuario y Carlos Adrián Avilés.

El miércoles 24 las acciones continuarán en la Calzada Tamatán, boulevard Guadalupe Victoria y en la calle Zacatecas, el jueves, viernes y sábado se trabajará en 24 áreas verdes en atención a reportes ciudadanos y se dará mantenimiento al panteón De la Cruz.

Mediante el programa de mejoramiento de imagen urbana, en los últimos 20 días se limpiaron 17 avenidas y 97 tramos de calles en el primer cuadro de la ciudad en 152,699 ML, por igual se trabajó en 12,218 ML de plazas públicas.