Tendrá Tamaulipas nuevo Parque Faunístico: CPBT

El desarrollo turístico estará enclavado en el municipio de Jiménez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Tamaulipas será un nuevo referente nacional con un nuevo parque temático tipo safari, donde los visitantes podrán observar la fauna en un entorno natural.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques, destacó que ya se están afinando detalles a través de un convenio de colaboración entre el Zoológico Tamatán y el rancho “El Tinieblo”.

El funcionario estatal refirió que la idea es de transformar este rincón del municipio de Jiménez en un nuevo referente recreativo, de conservación, sustentable, interactivo y turístico para todas las familias que lo visiten.

Con lo que que se fortalece Tamaulipas en materia turística, al mismo tiempo que habrá más derrama económica para esa zona de Jiménez, Abasolo y Soto La Marina, entre otros municipios más.

Jiménez es un municipio que cuenta con un museo, un centro histórico, una rica gastronomía, incluyendo la machaca y el mezcal, entre otros atractivos más

“Tal como lo destaca el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya se trata de generar más oportunidades de desarrollo local y potencializar el turismo a través de las bellezas naturales del estado”, agregó.

«Estamos afinando los detalles, preparando un espacio con identidad propia que fortalecerá el turismo, e incrementará el trabajo en pro de la biodiversidad «, concluyó.