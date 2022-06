Son tiempos difíciles, pero la unidad es la fortaleza del SNTE: Rigoberto Guevara Vázquez

“Para el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), no hay estratos de categorías, para el SNTE, todos son integrantes de la organización sindical, que tienen un solo objetivo, que es la unidad que hace la fortaleza para crear las mejores prestaciones que necesitamos”, dijo el profesor José Rigoberto Guevara Vázquez, al encabezar una reunión de trabajo con la dirigencia sindical y oficial de Valle Hermoso.

Donde hay verdaderos trabajadores de la educación, no importa en donde tenga que desempeñar su función, lo que importa, es construir el beneficio de la escuela pública, siempre aportando al fortalecimiento de la vida sindical, dijo.

En el encuentro al que asistieron el profesor Jorge Cota Catzenstein, representante de CEN de SNTE y los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, el líder de magisterio dijo que se viven tiempos difíciles, tiempos en los que se tiene que avanzar. “y tenemos que construir, poco a poco, para el SNTE, no importan los colores, no importa el pensamiento que tengas de la participación ciudadana, con todos se puede convivir cuando tiene un solo el objetivo, fortalecer la vida sindical sindical, porque quién nos cuida y nos protege siempre será el SNTE, nadie más”.

El líder del magisterio hizo un llamado a seguir construyendo este sindicato que es de todos los trabajadores de la educación y reiteró que nadie podrá defender y garantizar las prestaciones de los trabajadores de la educación como esta organización sindical.

En el marco de la jornada de difusión e información del pliego de demandas 2022, Guevara Vázquez, resaltó la presencia de los maestros jubilados quienes han aportado mucho al sindicato de trabajadores de la educación, “si no nos unimos todos, no podemos alcanzar la unidad, eso lo sé y me queda claro, siempre cuando tenemos un grupo hay que interiorizar, escuchar y sumarlos a la causa para beneficio de todos”.

En el evento al que acudieron Jefes de sector, supervisores, jefes de enseñanza, ATP, directores, sub directores, trabajadores de apoyo, secretarios generales y representantes de centro de trabajo, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que no se puede perder el tiempo con quien no cree, más bien hay que fortalecer la energía para construir los proyectos del futuro que es lo que se necesita para beneficio de la base trabajadora.

Cabe destacar que dentro de la Jornada de difusión e información que se realiza por parte de la organización sindical, Guevara Vázquez, realizó un encuentro de trabajo con la base magisterial en el Municipio de Matamoros, el pasado lunes en donde además asistió a la escuela secundaria técnica número 98, de nueva creación, en donde se comprometió a seguir impulsando a la institución para beneficio de la comunidad educativa y el fortalecimiento de la escuela pública.