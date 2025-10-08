Refuerza STPS protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) llevó a cabo una jornada informativa dirigida al personal administrativo y de ventas de Nissan Victoria, con el objetivo de reforzar la erradicación del trabajo infantil y garantizar los derechos de los adolescentes trabajadores en edad permitida.

Durante estas sesiones se destacó la importancia de que las empresas apliquen prácticas responsables que protejan la integridad de niñas, niños y adolescentes, asegurando que las condiciones laborales respeten la normativa vigente, contemplen jornadas adecuadas y promuevan su desarrollo educativo y personal.

Bajo el liderazgo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, la dependencia reafirma su compromiso con la promoción de una cultura laboral responsable que prioriza el bienestar de las y los trabajadores más jóvenes.

Estas acciones forman parte de la labor que impulsa la Dirección de Inspección y Previsión Social de la STPS, encabezada por Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, la cual trabaja de manera permanente para prevenir la explotación laboral infantil y supervisar que los entornos de trabajo sean seguros, éticos y acordes a la edad de los menores.

La jornada, que contó con la participación de Nelly Esmeralda González González y Rafael Laddaga Cura, auxiliares del Departamento de Trabajo de Menores de la Dirección de Inspección y Previsión Social, brindó herramientas a los asistentes para prevenir riesgos laborales, proteger la integridad física y emocional de los menores y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral.

La funcionaria señaló que el Gobierno Humanista y de la Transformación de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, continúa impulsando políticas públicas que protegen a la niñez y adolescencia, fomentando espacios laborales justos, seguros y que contribuyen al desarrollo integral de las nuevas generaciones.