Rector y estudiantes de la UAT comparten jornada universitaria

Ciudad Victoria, Tam.;

Con el propósito de consolidar una relación más cercana con la comunidad universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, visitó la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), en un encuentro directo con estudiantes, docentes y personal administrativo de este plantel.

Este recorrido, denominado “Un día con tu rector”, que se llevará a las 27 dependencias académicas de la UAT, forma parte de las acciones que promueve Dámaso Anaya para estrechar los lazos y escuchar de manera directa a la comunidad estudiantil, conocer sus proyectos y reforzar el acompañamiento institucional en las diferentes áreas que fortalecen su formación integral.

A su llegada, el rector fue recibido por el director de la FCAV, Jesús Gerardo Delgado Rivas, iniciando una jornada en donde compartió con las y los jóvenes un diálogo abierto y constructivo que permitió atender inquietudes y reconocer las iniciativas que impulsan desde los ámbitos académico, cultural, deportivo y de emprendimiento.

El rector de la UAT recorrió instalaciones académicas, áreas de convivencia y espacios deportivos, donde dialogó con estudiantes sobre sus experiencias formativas y sus aspiraciones profesionales. También conoció de primera mano proyectos estudiantiles además de interactuar con grupos que participan en actividades extraescolares.

Como parte de su visita, entregó a la Facultad de Comercio y Administración Victoria una unidad de transporte tipo van, destinada a mejorar la movilidad de estudiantes y docentes en sus actividades.

Durante los encuentros, subrayó la importancia de propiciar una Universidad más participativa, en la que se fortalezcan los valores de innovación, compromiso social y responsabilidad ambiental, señalando que se busca mantener un contacto permanente con la comunidad estudiantil, escuchando de cerca sus opiniones, inquietudes y proyectos para seguir construyendo una institución que responda a los retos de la sociedad actual.

La visita del rector Dámaso Anaya constituye un ejemplo del liderazgo cercano que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas, orientado a fortalecer los lazos con su comunidad y a promover el desarrollo integral de la juventud tamaulipeca.