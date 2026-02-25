Reconoce la UAT a universitarios por su excelencia y humanismo

Ciudad Victoria, Tam.; 25 de febrero de 2026.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la entrega de Reconocimientos al Mérito Universitario 2025, donde se distinguió a integrantes de la comunidad académica, estudiantil y administrativa por su trayectoria, desempeño y contribuciones al fortalecimiento institucional.

En la sesión de Asamblea Solemne, celebrada en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, el rector encabezó la entrega del galardón a un total de 264 universitarios, reafirmando el compromiso de la UAT con la excelencia y el sentido humanista.

Durante su mensaje destacó que esta ceremonia es uno de los momentos más significativos para la vida institucional, al reconocer el esfuerzo, la perseverancia y el talento de la comunidad universitaria, subrayando que la grandeza de la UAT reside en su gente.

En este marco, entregó las distinciones a profesoras y profesores, personal sindicalizado, docentes jubilados, estudiantes de alto desempeño e investigadores, afirmando que cada uno de ellos encarna los valores y la vocación transformadora de la Universidad.

Señaló que su administración ha trabajado para consolidar una institución que fortalezca las oportunidades académicas, reiterando su compromiso con un modelo de educación superior que continúe siendo motor de desarrollo y bienestar para Tamaulipas.

En esta ceremonia, el rector hizo entrega de 13 premios en las categorías de Profesor Extraordinario; 70 Diplomas al Mérito Universitario; 26 distinciones de Profesor Emérito, con la Medalla “Miguel Azomoza Arronte”, símbolo del legado sembrado en generaciones de estudiantes. También otorgó 54 Medallas “Francisco T. Villarreal” a alumnas y alumnos con el más alto promedio, a quienes felicitó por representar el talento y la disciplina que distingue a la UAT.

De igual forma, entregó 31 preseas del reconocimiento “Alfredo E. Gochicoa” al personal sindicalizado por su trayectoria laboral y, por primera vez, se instauró el Reconocimiento a la Dedicación Profesional Docente, distinguiéndose a 25 integrantes del personal académico jubilado por toda una vida consagrada a la enseñanza.

En otra parte de la ceremonia, el rector entregó el Premio a la Investigación de Excelencia “Gral. y Lic. Bernardo López García”; así como los premios “Lic. Natividad Garza Leal” a tesis de calidad en licenciatura, maestría y doctorado; y el Premio “Dr. Norberto Treviño Zapata” al Investigador o Investigadora Joven, distinciones que reflejan la fortaleza académica y el impulso renovador de la investigación universitaria.

En el marco de la sesión solemne, el rector Dámaso Anaya solicitó respetuosamente a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de la alumna Jarethsi Guadalupe Santiago Juárez, estudiante de octavo período de la Licenciatura en Comercio Exterior de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, en un gesto de solidaridad y acompañamiento a su familia y a la comunidad universitaria.