Reciben custodios penitenciarios y área médica del CEDES Laredo capacitación en primeros auxilios

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con el objetivo de brindar una respuesta inmediata y eficaz ante emergencias, personal de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, así como el Área Médica del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo recibieron una capacitación en primeros auxilios.

La instrucción estuvo a cargo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Nuevo Laredo e integró temas como el manejo y uso de camillas; atención y manejo de lesiones y hemorragias por heridas; y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Esta capacitación forma parte del compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SPST), de impulsar la profesionalización constante de su personal.

Las habilidades adquiridas en este curso, permite brindar tanto a las personas privadas de la libertad (PPLs) como al personal que labora en el centro, una atención oportuna, aplicando los protocolos de traslado adecuados en los casos que lo requieran.