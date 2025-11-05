Realizó INJUVE evento emprendedor Mercado Tamaulipas en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de impulsar el talento local y brindar un espacio para que pequeños negocios y proyectos en crecimiento puedan darse a conocer, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), realizó una segunda edición de Mercado Tamaulipas, con temática de Día de Muertos.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general de INJUVE, señaló que la intención es impulsar a quienes inician en el camino del emprendimiento, así como a seguir apoyando a los negocios ya establecidos con la intención de fortalecer la economía local.

El evento se llevó a cabo en el área del patinadero del Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, con la participación de 70 emprendedores quienes tuvieron la oportunidad de presentar y dar a conocer sus productos y servicios, informó.

El funcionario estatal, agregó que esta actividad promovió la cultura e identidad, ambientada en las celebraciones del Día de Muertos, con la presentación de bailes tradicionales de Xantolo, y un concurso de Catrinas y Catrines, premiando a los tres primeros lugares por su creatividad y proyección en la pasarela.

Indicó que, Mercado Tamaulipas es una estrategia con visión emprendedora alineada con los objetivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, que fomentan el autoempleo en las y los jóvenes tamaulipecos.

Finalmente, Rodríguez Perales, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado, que lidera el doctor Américo Villarreal Anaya, al apoyar esta iniciativa del INJUVE que permite la apertura de espacios para que la población conozca lo hecho en Tamaulipas, tomando en cuenta a las juventudes al desempeñar un papel clave en la promoción del consumo local y la transformación de sus comunidades.