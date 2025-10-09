Realizan CEDES de Tamaulipas acciones para el desarrollo de la primera infancia

Ciudad Victoria, Tamaulipas. -Las políticas públicas de reinserción social en el sistema penitenciario de Tamaulipas se aplican bajo un enfoque de primera infancia, bajo este tenor, en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad se realizan actividades guiadas por profesionales en la materia para hijos e hijas de mujeres que cumplen sanciones privativas de la libertad.

En el municipio de Reynosa, personal de la Subdirección técnica del centro, en coordinación con la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) lleva a cabo el Programa de Educación Inicial, dirigido a menores de edad que residen con sus madres en el CEDES.

Además de fortalecer el vínculo emocional entre participantes, se abordan temas particulares en cada sesión, por ejemplo, “la paciencia”, en el cual se destacó la importancia del autocontrol en la vida cotidiana con dinámicas grupales que reflejaron el aprendizaje en la niñez a través de la imitación.

Paralelamente, en el CEDES Altamira, se llevó a cabo una sesión de estimulación temprana dirigida a la población femenil con hijos e hijas en esta etapa.

Con el propósito de fortalecer aspectos de motricidad fina, identificación de texturas, formas; habilidades de coordinación ojo-mano y seguimiento de instrucciones, se realizaron diferentes actividades utilizando arcilla y moldes de figuras.

Mediante estas actividades, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) da cumplimiento al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismo que establece los derechos de las mujeres en proceso de reinserción social y la protección de la niñez que reside en los centros penitenciarios.