Realiza UAT estudios para proteger ruta migratoria de la mariposa monarca

[ssba]

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un estudio en el área conocida como Paisaje Natural de la Mariposa Monarca, con el propósito de proteger la ruta migratoria de esta importante especie.

El Dr. Arturo Mora Olivo, investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, refirió que la Universidad ha tenido una estrecha colaboración con el Gobierno de Tamaulipas y Pronatura Noreste para la creación de dicha área, la cual permite no solo la conservación, sino también el aprovechamiento de los recursos naturales, y se constituye como un espacio de protección del paso de la mariposa monarca por la Sierra Madre Oriental.

A su vez, María Fernanda Soto Zúñiga, estudiante de la Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales que se imparte en el IEA, dijo que su trabajo de tesis: Análisis socioecológico para la conservación de recursos naturales dentro del área natural protegida “Paisaje Natural de la Mariposa Monarca”, en Tamaulipas, México, busca conocer las especies de flora y fauna que se están aprovechando en las comunidades, y que son importantes tanto económica como culturalmente.

Refirió que una de las poblaciones monitoreadas es el ejido Seis de Abril, del municipio de Palmillas, con el objetivo de documentar el uso tradicional de la biodiversidad y todos aquellos recursos que tengan el potencial de traer un bien económico a las familias.

Añadió que, entre otras especies, se va a trabajar con el orégano y el laurel, a fin de otorgar a los campesinos el conocimiento para que hagan un aprovechamiento sostenible, “que no sea solamente extracción, sino que sepan manejar su recurso para que se pueda preservar”.

Detalló que, como parte del trabajo, se prevé fomentar el ecoturismo, y que la gente pueda apreciar el paso de la mariposa monarca de una manera responsable.

Asimismo, el doctor Mora Olivo habló del proyecto que busca la protección de la mariposa monarca y señaló que están disminuyendo las poblaciones en su paso migratorio hacia México, desde Canadá y Estados Unidos.

“El interés es proteger esa ruta migratoria, pero como se considera una especie bandera, obviamente, al momento de proteger más de quinientas mil hectáreas se están protegiendo muchas especies de flora y fauna”, indicó.

Aclaró que la especie no está en peligro de extinción, “lo que está en peligro es el fenómeno migratorio de la mariposa, porque no todas las poblaciones se van moviendo de la misma manera ni a las mismas distancias; una gran masa llegaba hasta Michoacán y no está llegando completa. Entonces, algo está sucediendo en el trayecto”.

Por último, celebró que la Sierra Madre Oriental ahora tiene un área natural protegida: “Y vamos a ver qué sucede en esta porción del noreste de México y qué podemos aportar, así como obtener datos que puedan contribuir a la conservación de este fenómeno migratorio”.