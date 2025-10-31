Promueven PPLs del CEDES de Nuevo Laredo igualdad y respeto a través de taller sobre violencia de género

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo participaron en el curso “Aprender a eliminar la Violencia de Género”, con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la convivencia dentro de su proceso de reinserción social.

El taller forma parte de las acciones para mejorar su salud física, mental y emocional, orientadas a fortalecer la educación penitenciaria como herramienta para prevenir conductas violentas y fomentar la reflexión sobre los roles y creencias de género.

Durante la jornada se abordó el tema “Creencias de género”, promoviendo la identificación de estereotipos y su impacto en las relaciones interpersonales.

Los participantes reflexionaron sobre la importancia de construir vínculos basados en la empatía, la corresponsabilidad y el respeto mutuo.

Estas actividades, desarrolladas por el personal técnico del CEDES, contribuyen a fortalecer la conciencia individual y colectiva de los PPLs, al tiempo que refuerzan los valores de igualdad y no discriminación establecidos en los ejes de Reinserción Social previstos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.