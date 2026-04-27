Promueve SET conciencia ambiental con limpieza costera en Playa Bagdad

Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas.– En el marco de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México, personal de la Dirección de Participación Social de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), así como del Programa de Educación Ambiental, participó en una jornada de limpieza realizada en Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros.

El titular de la Dirección de Participación Social, Gustavo Peña Martínez, informó que el objetivo de esta jornada es promover la participación social y fortalecer la conciencia ambiental en torno al cuidado y la preservación de los ecosistemas costeros.

Destacó la importancia del trabajo colaborativo e interinstitucional para la protección del entorno natural, subrayando el compromiso del sector educativo en la formación de una ciudadanía responsable y consciente, mediante una educación integral.

Señaló que estas acciones buscan fomentar entre la comunidad educativa valores cívicos y ecológicos que generen un impacto positivo en el medio ambiente.

La jornada fue convocada por la Oficina de Representación en Tamaulipas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por Horacio del Ángel Castillo, y contó con la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, refrenda su compromiso de contribuir, desde el ámbito educativo, a la transformación social y al fortalecimiento de la cultura ambiental, en concordancia con la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.