Avanza Tamaulipas en la reconstrucción del tejido social con apoyo de asociaciones religiosas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En un esfuerzo conjunto con la sociedad, a través de las instituciones religiosas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas continúa fortaleciendo los valores de convivencia, respeto y participación que contribuyen a la reconstrucción del tejido social.

La Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, encabezada por Arlet Fuentes Gallegos, llevó a cabo la entrega de dos registros constitutivos de asociaciones religiosas, así como opiniones favorables emitidas por la Secretaría de Gobernación a 15 solicitudes presentadas por representantes legales de cinco asociaciones religiosas con sede en Reynosa, Ciudad Victoria y Argentina.

Asimismo, se otorgaron anuencias migratorias para que dos ministros de culto extranjeros puedan tramitar su visa de residencia temporal, logrando una reducción del 83 por ciento en los tiempos de respuesta de estos trámites.

El evento fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, acompañado por el delegado de la Secretaría de Gobernación, Carlos Ernesto Orozco Morales.

Durante su intervención, Villegas González destacó que estas acciones forman parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la paz social mediante el trabajo coordinado con la comunidad. Subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre la salud física, mental y espiritual, reconociendo el papel fundamental de las instituciones religiosas en la formación de valores y en la construcción de una sociedad más solidaria.

Asimismo, reconoció la labor de las asociaciones religiosas, señalando que su trabajo contribuye al fortalecimiento de la fe, la esperanza y el desarrollo comunitario, generando entornos de paz.

El secretario general reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener un acompañamiento permanente a las organizaciones religiosas, garantizando procesos más ágiles, transparentes y accesibles.

Por su parte, la directora general destacó que Tamaulipas es el único estado del país que cuenta con la personalidad jurídica para realizar estos actos de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación.

Indicó que la reducción del 83 por ciento en los tiempos de respuesta representa un avance significativo en la eficiencia administrativa, además de reflejar el compromiso institucional con la legalidad, el orden y el sentido humano en el servicio público.

Finalmente, reiteró que la Dirección General se mantiene como un espacio abierto y cercano, dispuesto a brindar orientación y respaldo institucional permanente a las asociaciones religiosas, con el propósito de seguir construyendo entornos de respeto, dignidad y paz social.