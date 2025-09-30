Presente Guardia Estatal Cibernética en Segundo Foro Nacional de Ciberseguridad AMCS 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con base en el compromiso de capacitación constante, personal de la Guardia Estatal Cibernética asistió al Segundo Foro Nacional de Ciberseguridad AMCS 2025 celebrado en el Campus Ciudad de México Mixcoac de la Universidad Panamericana.

Durante el foro, se destacó la importancia de que las corporaciones de seguridad cuenten con información actualizada sobre las principales amenazas digitales; así como el conocimiento de soluciones y ofertas tecnológicas que permitan fortalecer la prevención y atención de incidentes cibernéticos.

Para ello, se impartieron 16 conferencias magistrales y seis paneles de mesa de diálogo, a través de los cuales se abordaron los siguientes temas: presentación de la Alianza México Ciberseguro (AMCS); IA: nuevos retos en ciberseguridad; Blindaje Ciberseguro: El rol estratégico de la llave MX en la transformación digital de México; Actualidad y futuro en la ciberseguridad ¿Hacia dónde vamos?; y ¿Cómo saber si estamos preparados para responder a los ciberataques actuales?.

Asimismo, se brindó información respecto a la gestión de ciber riesgos: la clave para una ciberseguridad proactiva; Ciberseguridad y protección en dispositivos móviles: retos y riesgos en el consumo digital; Privacidad y ciberseguridad: construyendo la confianza digital.

El evento contó con una zona de módulos con las empresas especializadas en ciberseguridad, a través de la cual se intercambiaron experiencias con especialistas de la materia en nuestro país.