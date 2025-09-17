Prepara la UAT Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tam.; 17 de septiembre de 2025.

En el marco de su compromiso con la difusión de la cultura y las artes, y la vinculación con la sociedad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organiza el 14.º Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025, el cual se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre, en Ciudad Victoria.

Este encuentro se consolida como una de las principales plataformas en el estado para preservar y difundir las tradiciones dancísticas de México, al tiempo que fortalece los lazos de hermandad universitaria con instituciones de educación superior de otras regiones del país.

El festival reunirá a tres destacadas agrupaciones: el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, el Ballet Folklórico Universitario de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, y el Ballet Folklórico de la UAT, anfitrión del evento.

Cada uno de ellos aportará su talento y experiencia en la interpretación de estampas tradicionales que celebran la riqueza cultural y la diversidad de las regiones de México.

Las actividades darán inicio el viernes 26 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT Victoria, en una función abierta para estudiantes, docentes y personal universitario.

El programa continuará con presentaciones en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, y el domingo 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en la función de clausura.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves 18 de septiembre, en la Dirección de Cultura y Arte de la UAT, en las instalaciones de Radio UAT y en las taquillas del Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, facilitando el acceso a quienes deseen disfrutar de este encuentro con la tradición y la danza.

El 14.º Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025 es organizado por la UAT, mediante la Dirección de Cultura y Arte, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el Centro Cultural Tamaulipas.

A lo largo de sus ediciones, este festival ha contribuido a enriquecer la vida cultural de Tamaulipas, creando un espacio donde el arte se comparte y se convierte en un puente de unión entre la comunidad universitaria y la sociedad.