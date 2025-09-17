Entrega alcalde aula especial a jardín de niños Beatriz Ordóñez Acuña.

Cd. Victoria, 17 de septiembre 2025. – Para satisfacer las necesidades educativas de alumnos especiales, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria Sra. Lucy de Gattás entregaron un aula educativa en el jardín de niños Beatriz Ordóñez Acuña del fraccionamiento Las Flores.

Obra trascendental como lo reconoció su directora Mtra. Diana María Ríos Cervantes al recibir a nombre de la institución un espacio que beneficiará a niñas y niños con necesidades educativas especiales que serán atendidos en áreas adecuadas para su desarrollo óptimo integral.

Acciones que realiza el Gobierno de Victoria con el corazón y con gran responsabilidad social como los 21 mil desayunos escolares que entrega diariamente el DIF Victoria y hoy lo hace con esta aula de 48 metros cuadrados para una comunidad escolar de 272 niñas y niños en su educación inicial.

Se entrega un espacio donde nacerá el aprendizaje, la siembra de valores y los conocimientos que marcarán el futuro de Victoria, que ninguna niña y niño se quede atrás es el compromiso de nuestro gobierno; reiteró el alcalde Eduardo Gattás quien pone a la educación en el centro de las decisiones.

Ceremonia de esperanza donde la supervisora de la zona 1 de educación preescolar Mtra. Laura Eugenia García Tamez y la alumna Ltzy Sanaí de la Garza Martínez compartieron mensaje de agradecimiento, con la presencia de autoridades municipales, educativas y madres y padres de familia.