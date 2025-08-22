Pide subsecretario de Administración de la SET colaboración ciudadana para cuidar escuelas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Hugo Fonseca Reyes, subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), pidió a las y los ciudadanos colaborar con las autoridades educativas y de seguridad pública para salvaguardar las escuelas durante el período vacacional.

“Creo que en ese aspecto es una parte colaborativa; siempre la educación es una labor conjunta entre sociedad, madres y padres de familia, sector educativo y gobierno, para cuidar todas nuestras instituciones”, expresó.

Hizo un llamado a las vecinas y vecinos que estén alrededor de los planteles educativos, para que ayuden a denunciar o reportar este tipo de acontecimientos que dañan a las escuelas y, por ende, a las y los alumnos.

Expresó que hasta el momento, a poco más de una semana del retorno a los planteles, se ha logrado bajar el registro de reportes de robos: “para beneplácito de la comunidad educativa, que es bien importante el salvaguardar las instituciones educativas y, más que nada, ahora que estamos a nada de iniciar el ciclo, para que las niñas, niños y jóvenes cuenten con todas las herramientas para comenzar el ciclo escolar”, enfatizó.

Destacó que, por tercer año consecutivo, el Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, repartirá más de 500 mil útiles escolares para estudiantes de educación básica, y alumnas y alumnos de 25 municipios recibirán uniformes escolares.

“Esto es para que las madres y padres de familia no gasten tanto y aminoren sus gastos. Entonces, esto ayuda a la economía de las familias. En cuanto a los uniformes, incluyen ya sea pantalón o falda, además de camisas para niñas y niños, y calzado. Es un gran apoyo que brinda el Gobierno del Estado”, subrayó.

Reiteró el compromiso de la SET, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, y que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se busca garantizar que las y los estudiantes tamaulipecos cuenten con las mejores condiciones para volver a las aulas en el próximo ciclo escolar 2025–2026.

“El que nuestras niñas, niños y adolescentes cuenten con todos los insumos y herramientas nos ayuda a tener una mejor educación en Tamaulipas”, finalizó.