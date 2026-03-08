Pide PT una Reforma Electoral de avanzada

El Partido del Trabajo se pronunció por una Reforma Electoral de avanzada, incluyente y plural que defienda las representaciones políticas y que no se excluyan ninguna, declaró Arcenio Ortega Lozano.

El Comisionado Político Nacional del PT en Tamaulipas, dijo que están en contra de que “regresemos a un partido de estado, que ya dominó al país de 1929 al 2018”.

Respecto a la propuesta de la Reforma Electoral que se podría dictaminar la próxima semana dijo que el PT se mantendrá firme y no aprobará una reforma electoral de retroceso democrático por qué sería ir en contra de la cuarta transformación del país.

“No podemos permitir ningún retroceso en la incipiente democracia de México y la representación proporcional, el financiamiento público y órganos imparciales que validen los procesos electorales han sido realidad gracias a las luchas de las fuerzas de izquierda de nuestro país”, subrayó.

Reiteró que el compromiso del Partido del Trabajo es inquebrantable y que no se puede volver al sistema de partido único que ya se vivió de 1929 a 2018, con los resultados que se viven hasta ahora.

En este momento crucial de nuestra historia, reafirmó, nuestra dedicación a la lucha por la justicia social, la democracia y el bienestar del pueblo mexicano. La defensa de nuestros principios y valores es lo que nos guía y motiva.

Asimismo subrayó que un punto importante, agregó, es garantizar que las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales se les aseguren los recursos necesarios para realizar adecuadamente sus labores, y “que nadie dude de que siempre lucharemos por las mejores causas del pueblo mexicano y estamos convencidos de que un México más justo y plural es posible.

Recordó los espacios democráticos que las izquierdas logramos conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados, nos obligan a mantener con dignidad nuestra postura.