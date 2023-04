Lucha contra la Hepatitis C

La Secretaría de Salud de Tamaulipas ha iniciado un programa para la búsqueda intencionada de casos de Hepatitis C, invirtiendo más de 36 millones de pesos. La detección temprana de esta enfermedad puede ser curable, por lo que se han instalado módulos de atención en hospitales y centros de salud de la entidad para la realización de pruebas y el otorgamiento de los medicamentos y tratamientos necesarios. En lo que va del año, se han detectado 600 pacientes y se espera obtener unas mil 500 muestras en total en el año. La Hepatitis C es una enfermedad que afecta el hígado y no presenta señales tempranas de advertencia. Las formas de trasmisión son diversas y la prueba para su detección está disponible en cualquier unidad del sistema de salud en Tamaulipas.