Listos panteones municipales para el Día de Muertos

Cd. Victoria, 30 de octubre 2025. – Previo al inicio de la festividad del Día de Muertos, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó la limpieza y medidas de seguridad en los panteones municipales que el fin de semana serán visitados por miles de personas que acudirán a honrar a sus seres queridos fallecidos.

Durante su visita a los espacios públicos municipales, el alcalde agradeció al personal de limpieza de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales por el trabajo realizado que permitirá que los panteones De la Cruz, Cero Morelos y Libertad garanticen el libre acceso y seguridad a los visitantes.

Durante las últimas semanas se realizaron intensas jornadas con trabajos de limpieza, deshierbe, aplicación de pintura, remodelaciones a las bardas perimetrales y el retiro de toneladas de basura, hoy estos espacios están listos para que los victorenses celebren la máxima tradición mexicana.

El alcalde de Victoria quien estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos Carlos Charles Ortiz, garantizó a los visitantes durante su estancia; limpieza y seguridad se estarán desplegando durante las festividades el apoyo de los elementos de Protección Civil y Tránsito y Vialidad.