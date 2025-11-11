Listo Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025 que se desarrollará en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Con más de 2 mil líderes empresariales, académicos, inversionistas y autoridades de alto nivel, el Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025 está listo para revolucionar el sector.

Dicho encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Tampico, marcando un hito histórico en el desarrollo turístico del país, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Destacó que dentro del Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que se llevará a cabo del 13 al 14 de noviembre, se desarrollará el panel: «Del terreno de juego a la ciudad, infraestructura para un mundial sostenible».

Habrá un panel especial, donde se espera la participación de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como gobernadores, de los estados sedes de partidos del mundial, donde se abordarán temas de infraestructura referente al Mundial.

“Este Congreso representa mucho más que un encuentro profesional, es también una muestra del impulso que vive Tamaulipas en el turismo de reuniones, un segmento que se ha consolidado como un motor de desarrollo y una de las principales fortalezas del estado”, refirió el funcionario estatal.

Más allá de las cifras, el turismo de reuniones en Tamaulipas significa progreso, empleo y bienestar para miles de familias, dijo Hernández Rodríguez.

También explicó que participarán la presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Tania Palacios y el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Eugenio Segura para hablar sobre el rol de los gobiernos locales y el federal, entre otros puntos más.

Además, se contará con la presencia de Luis Rafael Méndez Jaled, presidente de la CMIC; Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la Delegación Tamaulipas de la CMIC; Sebastián Ramírez Mendoza, director general de FONATUR y Bernardo Cueto Riestra, presidente de ASETUR y secretario de Turismo de Quintana Roo, entre otros más.