Prepara Museo Tamux concurso de villancicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) invita a estudiantes y maestros de nivel secundaria prepararse para participar en el concurso anual de villancicos.

Un concurso donde se califica desde interpretación, vestimenta, creatividad, uso de instrumentos musicales panderos, campanillas, guitarra acústica, entre otros más.

Refirió que cada año se implementa en el Museo de Historia Natural (Tamux) el concurso que ha contado con una gran participación, ya que ha crecido el número de los estudiantes interesados en cantar.

“Por lo que están a buen tiempo de irse preparando para entrar, ensayar con sus compañeros y compañeras, este concurso ha llamado mucho la atención, esperamos le guste a la gente la versión de este año”, explicó el funcionario estatal.

«En la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, fortalecemos la unión y la convivencia familiar, por medio de diversas estrategias que fortalecen el tejido social del gobierno humanista que dirige el gobernador Américo Villarreal Anaya», dijo.

Para obtener información más detallada sobre futuros eventos, pueden consultar las páginas oficiales del Gobierno de Tamaulipas o del propio Museo Tamux.