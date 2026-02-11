Jóvenes emprendedores inspiran con historias de éxito en el “TED TALK; Sigue, Ajusta y Crece” del INJUVE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El liderazgo emprendedor, negocios exitosos, y el talento para crear nuevos proyectos, serán algunas de las historias inspiradoras que serán compartidas durante el ciclo de charlas “TED TALK; Sigue, Ajusta y Crece”, protagonizadas por jóvenes emprendedores con el fin de inspirar y guiar a la próxima generación.

“TED TALK sirve de escenario para jóvenes líderes en emprendimiento que compartan experiencias e historias de éxito y retos superados desde sus inicios”, detalló el director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), Oscar Azael Rodríguez Perales.

“Esta acción incentiva al emprendimiento juvenil, para que cualquier persona joven con un proyecto en mente se atreva a realizarlo mediante los programas de financiamiento que otorga el Gobierno del Estado”.

“Como lo ha mencionado nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el

estado mantiene un crecimiento económico sostenido y una atracción de inversiones históricas, consolidándose como un motor de desarrollo bajo una visión humanista, siendo una de sus acciones en materia de desarrollo económico el apoyo al emprendimiento y pequeñas empresas, impulsando lo Hecho en Tamaulipas”, mencionó el titular del INJUVE.

Compartió que el primer invitado a TED TALK, que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Victoria (UAT), fue el empresario Osiel Cortes Saldivar, quien inicio su etapa como emprendedor en el 2017 a causa de la pérdida de un empleo, situación que vio como una oportunidad para emprender en el rubro de servicios personales, específicamente en el sector de mantenimiento y cuidado de calzado, algo que lo llevó a ser reconocido con una mención honorifica en el marco del Premio Estatal de la Juventud 2018, en el área de Ingenio Emprendedor. Posteriormente, su gusto por el comercio se enfocó en el área de alimentos y servicios, donde se desempeña actualmente.

Por último, el funcionario estatal señaló que, “se seguirán invitando expositores que

motiven con sus trayectorias de éxito, y de la mano de la secretaría del Trabajo, que dirige Luis Gerardo Illoldi Reyes, apoyar e impulsar emprendimientos juveniles, generando las mejores condiciones de desarrollo para sus proyectos”.