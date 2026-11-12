Joven victorense lleva cortometraje del Cine Avenida a Youtube

A través de testimonios e imágenes históricas, una producción universitaria recupera los recuerdos de uno de los espacios más emblemáticos de Ciudad Victoria.

Por Eduardo Bazaldua

Lo que comenzó como un proyecto escolar terminó convirtiéndose en un trabajo audiovisual dedicado a conservar parte de la memoria histórica de la capital tamaulipeca. El cortometraje documental “Cine Avenida: Testigo del Tiempo”, escrito y dirigido por el joven Víctor Galarza, ya se encuentra disponible en YouTube para todo el público.

Durante su formación en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Galarza decidió llevar su trabajo más allá de las aulas y desarrollar una producción que permitiera recuperar la historia de uno de los recintos cinematográficos más recordados por generaciones de victorenses.

Este cortometraje contó con la participación de historiadores, estudiantes universitarios y personas que conocieron el Cine Avenida durante sus años de funcionamiento, quienes aportaron testimonios y recuerdos sobre la importancia que tuvo este espacio para la vida social y cultural de Ciudad Victoria.

Ubicado en la calle 17, esquina con Allende, el Cine Avenida abrió sus puertas el 1 de enero de 1959 y permaneció en funcionamiento hasta principios de la década de los noventa, siendo durante esos años un punto de encuentro para familias, jóvenes y aficionados al cine.

A lo largo de su recorrido, el cortometraje ha sido presentado en distintos espacios culturales. Entre sus exhibiciones destacó la realizada el 12 de julio de 2026, cuando fue proyectado frente a la fachada del propio Cine Avenida, permitiendo que los asistentes se reencontraran con parte de la historia del inmueble.

La llegada del documental a YouTube coincide con una nueva etapa para el histórico edificio, que actualmente es intervenido por el Gobierno de Tamaulipas para convertirse en un Foro de Cultura Digital y Arte Emergente.

Con su publicación abierta y gratuita para todos, “Cine Avenida: Testigo del Tiempo” busca acercar esta historia a nuevas generaciones, al tiempo que recupera los recuerdos de quienes vivieron la época dorada de este recinto.