Instalará SNTE 235 casillas para recepción de votos de sus agremiados

El Comité Electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, instalará un total de 235 casillas donde los agremiados de esta organización podrán emitir el voto en pleno ejercicio de sus derechos el próximo 9 de diciembre, destacó el Secretario General de la Sección 30, quien informó que este día vence el plazo para dar de alta a quienes no aparecen en el padrón de votantes.

José Rigoberto Guevara Vázquez, mencionó que los trabajadores de la educación que no aparecen en el padrón de votantes para la elección de la directiva seccional sindical de la sección 30 del SNTE en Tamaulipas, misma que se dio a conocer en presencia de un notario, este día aún pueden acudir a las coordinaciones regionales a registrarse, en estricto apego a su derecho.

“Quiero aclarar algo, por lo regular tenemos más faltantes en nuestros hermanos jubilados, porque en la Sección 30 no hay asociaciones de jubilados, son delegaciones y muchos compañeros trabajadores de la educación son parte de una asociación y eso no lo marca el estatuto, por lo tanto, los convocamos a que se integren a una delegación o en su caso pasen a la coordinación regional de su lugar para que se registren y puedan ejercer su voto como jubilados, no hay ningún problema”, expresó

Para registrarse en las coordinaciones regionales en caso de no aparecer en el padrón de votantes y tener derecho a ejercer su sufragio, es necesario que se lleven su talón de cheque de la Secretaría de Educación para que tenga un concepto que lleva dos ceros, lo cual significa que es un jubilado de la institución, ya que hay otros conceptos de jubilados que pertenecen a otras dependencias, “Ya nos pasó con otros nombres de compañeros que no son de educación”, señaló.

Refirió que otro concepto que debe de llevar el cheque para tener derecho a votar en la renovación de la sección 30, son los de descuento sindical, 58 en lo federal y el 54 en el estado, son las características para saber que se trata de un jubilado de la Secretaría de Educación, no debe llevar ninguna letra porque entonces significa que no pertenece a este sindicato.

Por último, mencionó que en vísperas de la elección de la nueva directiva, se vislumbra un proceso tranquilo, resaltando la imagen y el respeto de los maestros ante la sociedad, aunque aclaró que hay inquietud normal de la participación, pero con actitud responsable, cívica, democrática y transparente que caracteriza al magisterio de Tamaulipas y del país.

El padrón de votantes para la elección de la Directiva Seccional Sindical de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, se puede consultar en la siguiente liga: https://snte.org.mx/seccion30/ publicacion-del-padron-de- votantes-para-la-eleccion-de- la-directiva-seccional- sindical-de-la-seccion-30-del- snte-en-tamaulipas/