Innovación UAT: Crean panel de bagazo de caña para construcción

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, impulsa el talento estudiantil mediante proyectos que responden a necesidades reales, orientados al desarrollo sostenible y la innovación productiva.

En este contexto, jóvenes del programa académico de Contador Público desarrollaron una propuesta innovadora para la fabricación de ecopaneles elaborados a partir de bagazo de caña, una iniciativa que busca transformar un residuo agroindustrial abundante en la región de El Mante en un material sustentable para la industria de la construcción.

El proyecto denominado “Bagaconstru”, es elaborado por Yenifher Itzel Navarro García, Azucena Urbina Villa y Omar Eduardo Sánchez Álvarez, bajo la asesoría del Mtro. Alejandro Trujillo Jiménez.

La propuesta plantea un modelo de economía circular basado en el procesamiento del bagazo mediante secado, triturado y tratamiento de fibras, combinado con resinas ecológicas y técnicas de prensado térmico que permiten obtener paneles resistentes, duraderos y con propiedades de aislamiento térmico comparables, o incluso superiores a materiales tradicionales como la madera o la tablarroca.

El estudio incluye análisis de propiedades físicas, desempeño térmico, durabilidad y costos de producción, con el fin de demostrar la viabilidad técnica y económica del material dentro de un esquema de economía circular.

A través de esta iniciativa, los jóvenes plantean beneficios ambientales y sociales como la reducción de residuos agroindustriales, disminución de tala de árboles, impulso a prácticas sustentables y creación de oportunidades de empleo vinculadas al aprovechamiento del bagazo, además de ofrecer una alternativa accesible al sector de la construcción.

El proyecto fue presentado en un detallado artículo que ha sido aceptado por la Revista Internacional de Investigación Transdisciplinaria, una publicación académica que evalúa sus trabajos mediante arbitraje doble ciego y que difunde investigaciones con enfoque multidisciplinario y aplicación práctica, lo que representa un reconocimiento al rigor y relevancia de la propuesta estudiantil.