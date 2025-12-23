Impulsa STPS Tamaulipas la movilidad laboral internacional con acompañamiento institucional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó el fortalecimiento de las acciones de movilidad laboral internacional que impulsa la dependencia, orientadas a garantizar que las y los trabajadores que se trasladan al extranjero lo hagan con certeza, acompañamiento institucional y respeto pleno a sus derechos laborales.

Actualmente, alrededor de 600 trabajadores tamaulipecos se encuentran colocados de manera directa en el extranjero a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional del Empleo. Si bien existen más personas laborando fuera del país, esta cifra corresponde a quienes utilizan los servicios oficiales y reciben el respaldo institucional.

Para el próximo año, la meta es incrementar al menos en un 50 por ciento este número, con el objetivo de alcanzar entre 800 y 900 trabajadores, con una proyección cercana a mil colocaciones, lo que representaría un avance significativo en esta estrategia.

El titular de la STPS subrayó que este crecimiento permitirá ampliar las oportunidades laborales para las y los tamaulipecos, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de protección, información y vinculación segura con empleadores internacionales, evitando intermediarios irregulares y riesgos para las familias.

Asimismo, señaló que la secretaría continúa atendiendo de manera integral a quienes optan por emplearse dentro del país, mediante programas de vinculación, capacitación y fortalecimiento del empleo local, reconociendo que no todas las personas buscan trasladarse al extranjero para desarrollarse laboralmente.

Indicó que estas acciones forman parte del compromiso de la secretaría con una política laboral cercana, incluyente y solidaria, alineada con la visión del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, enfocado en generar bienestar y mejores oportunidades para las y los trabajadores del estado.