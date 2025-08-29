Iniciará nuevo ciclo escolar de Casa del Arte Victoria, inscripciones siguen abiertas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una amplia oferta cultural en talleres y cursos, este próximo lunes 1 de septiembre, la Casa del Arte en Ciudad Victoria iniciará un nuevo ciclo escolar, por lo que el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) invita a que la comunidad victorense, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos conozcan la oferta académica y cultural para inscribirse en el que sea de su interés.

«Son actualmente 56 talleres con más de 100 grupos los que están abiertos para este nuevo ciclo en Casa del Arte, incluyendo talleres matutinos enfocados en todas esas personas que su actividad primordial es vespertina y tienen oportunidad de asistir a talleres en las mañanas», expresó Valeria Reyna Briones, directora del recinto cultural.

«También tenemos talleres en sábado, esta amplia variedad de horarios nos permite aprovechar las bondades del recinto para que sea un espacio vivo, un compromiso con la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, buscando abrir espacios de esparcimiento, conocimiento y desarrollo artístico para toda la población», apuntó Reyna Briones.

La oferta de talleres incluye varias vertientes de artes plásticas, artes escénicas, danza, música, literatura y otras disciplinas, que se diversifican también de acuerdo a la edad o experiencia de los participantes.

«Nuestras inscripciones seguirán abiertas los próximos meses y hasta enero, tenemos constantemente eventos y festivales donde se demuestra lo que están aprendiendo los alumnos en cada uno de los talleres», expuso la directora de Casa del Arte.

Explicó que el recinto es un lugar abierto para todo público, siguiendo el actual proyecto cultural de Tamaulipas que busca la inclusión de toda la población.

«Casa del Arte es una institución que abre el espacio a todas las personas; por ejemplo muchos de nuestros talleres están enfocados para personas neurodivergentes, tenemos maestros capacitados para este tipo de talleres inclusivos», indicó.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Aunque los cursos darán inicio este 1 de septiembre, las inscripciones seguirán abiertas de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 19:00 horas, dependiendo la disponibilidad de cupo de cada taller.

Valeria Reyna destacó que, a través del ITCA se brindan algunas becas a alumnos de talentos artísticos, quienes ya tienen más de un periodo en el recinto, para que puedan continuar desarrollando su talento en la Casa del Arte.

Para inscribirse a cualquiera de los talleres deben presentar en el mencionado recinto cultural los siguientes documentos: curp, copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial e elector de padre, madre o tutor (en el caso de personas menor de edad) y cubrir el costo de inscripción que es de $200.00 pesos.

La Casa del Arte Victoria se ubica en 7 y 8 Matamoros, No. 100 y para mayor información pueden llamar al teléfono 834 312 16 54.