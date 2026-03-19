Inicia campaña gratuita DIF Victoria de Mastografía

Cd. Victoria, 18 de marzo de 2026. – Unidos por la salud y el bienestar de las mujeres, el DIF Municipal y gobierno de Victoria iniciaron la Campaña Gratuita de Mastografía para la detección oportuna de cáncer de mama.

En el acto protocolario, la presidenta del sistema Lucy Rodríguez de Gattás y el alcalde Eduardo Gattás Báez, reafirmaron el compromiso de trabajar en equipo para seguir impulsando acciones que impacten de manera positiva en la vida de las personas

“En el DIF Victoria estamos convencidos de que la salud de es una prioridad, seguiremos trabajando en fortalecer la prevención, el cuidado y bienestar de las familias victorenses” dijo Lucy de Gattás al agradecer al sindicato del Municipio sumarse a la causa.

Por su parte, Gattás Báez calificó la campaña de mastografía como un “acto de responsabilidad social que se traduce en prevención, detección oportuna y vida para la mujer”, por lo que reconoció la labor que realizan en colaboración de la Secretaría de Salud.

En la apertura de la unidad móvil instalada en la explanada del DIF, participaron la dirigente del Sindicato del Municipio, Laura Limón García; Dr. José Flores Romero, Jefe de Programas Preventivos del IMSS; y Zelenny Rodríguez, directora de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.