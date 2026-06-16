Impulsan fideicomiso para el desarrollo de la UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El gobernador Américo Villarreal Anaya tomó protesta al Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y presidió la primera reunión ordinaria de este nuevo instrumento, que representa un modelo ejemplar de gobernanza, transparencia y responsabilidad financiera que permitirá establecer las reglas de operación e inversiones claras de los recursos de la máxima Casa de Estudios.

Durante la reunión de trabajo en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno y ante la asistencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, funcionarios universitarios, directivos de los diferentes planteles e integrantes del Patronato de la UAT, el gobernador destacó que la creación de este fideicomiso por parte del Gobierno del Estado es una colaboración creada mediante Decreto Gubernamental del 22 de mayo de 2026, el cual surge como parte de una estrategia humanista que consiste en el entendimiento y acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente.

Indicó que este fideicomiso se encargará de la correcta toma de decisiones en favor de la universidad y los universitarios, teniendo como objetivo principal administrar e invertir los recursos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de un Comité Técnico en aspectos muy precisos como infraestructura universitaria, becas, tecnología e investigación con impacto regional, así como en proyectos estratégicos afines a la función sustantiva de la universidad.

“Todo esto permite a la Universidad recuperar rendimientos de sus recursos, así como mayor profesionalismo y seguridad en la administración; se gana en transparencia, facilita el seguimiento cercano por parte del Gobierno del Estado y la propia universidad en el desarrollo de programas y proyectos prioritarios, y todo esto enfocado exclusivamente en beneficio de la propia universidad”, dijo.

El gobernador del Estado destacó la participación y apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en diversas acciones operativas en favor del desarrollo y transformación del estado.

“Son ustedes una universidad viva, patente, integrada al quehacer de esta gran entidad que es Tamaulipas y dando soluciones pertinentes y apoyos con investigación, con generación de ciencia, de conocimiento, de verdad”, mencionó.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, hizo un reconocimiento al liderazgo y a la visión estratégica del gobernador Américo Villarreal, que impulsa, dijo, la transformación institucional, siempre orientada a consolidar un Tamaulipas más justo, más transparente y con mayores oportunidades para todos.

“Su convicción de fortalecer las instituciones públicas, privilegiando siempre el interés superior de la sociedad, refleja una forma responsable de gobernar y eso muestra que su gobierno entiende que el desarrollo de nuestro Estado sólo es posible cuando existe confianza ciudadana”, indicó.

Agregó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas comparte plenamente la convicción de fortalecer los principios de transparencia, legalidad y confianza institucional, y que corresponde a todos los actores públicos actuar con madurez, apertura y responsabilidad.

“Hoy instalamos este Comité Técnico con el convencimiento de que estamos contribuyendo a fortalecer una Universidad moderna, abierta, responsable y profundamente comprometida con Tamaulipas. Somos una Universidad que entiende que la autonomía y la rendición de cuentas no son conceptos opuestos, sino principios complementarios”, expresó.

Puntualizó que la UAT reafirma, una vez más, que su razón de ser es servir a la sociedad, “porque la Universidad Autónoma de Tamaulipas es patrimonio de las y los tamaulipecos”.

Por su parte, Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Estado, explicó que, de acuerdo con el decreto gubernamental publicado el pasado 22 de mayo de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, este fondo significa la autonomía y sustentabilidad financiera a largo plazo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asegurando que este patrimonio sea asignado directamente a la institución, lo que le permitirá contar con una fuente de ingresos constante y revolvente para potenciar sus funciones sustantivas.

“La trascendencia de este fideicomiso radica en el profundo impacto positivo que tendrá tanto para el desarrollo de nuestro estado como para el futuro de nuestra máxima casa de estudios”, mencionó.

También tomaron protesta como integrantes de este Comité Técnico: Miguel Ángel Valdés García, secretario de Educación; Luisa Eugenia Manatou, secretaria de Administración; y por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Eduardo García Fuentes, secretario de Finanzas, y Fidel Gallardo Aguilar, representante del Patronato Universitario.