¡De Padilla para la selección mexicana!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La joven softbolista tamaulipeca Perla Mayté Cadena Gutiérrez fue convocada a la Selección Mexicana Sub-18 que participará del 25 al 28 de junio en la Copa Tabasco 2026, en Villahermosa.

Su llamado al representativo nacional es el resultado de sus buenas actuaciones en estatales y nacionales, donde ha puesto en alto el nombre de Padilla, Ciudad Victoria y Tamaulipas.

La noticia fue celebrada por la Liga de Softbol de Padilla, que calificó la convocatoria como un momento histórico y de orgullo para el municipio, al ver a una de sus jugadoras integrarse al roster oficial del Tricolor.

Cadena Gutiérrez es la única tamaulipeca que está convocada por Karol Campos, manager de la selección Mexicana femenil de Sóftbol, de las 20 peloteras que estarán conformando el selectivo azteca.