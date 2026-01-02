Impulsa STPS la colocación laboral nacional en beneficio de miles de tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, mantiene un trabajo permanente para fortalecer la colocación laboral dentro del estado, facilitando el acceso de las y los tamaulipecos a empleos formales, dignos y bien remunerados.

En lo que va del año, la dependencia estatal ha atendido a cerca de 47 mil tamaulipecas y tamaulipecos, logrando una efectividad del 25 por ciento en la colocación laboral, lo que representa que uno de cada cuatro solicitantes consiguió empleo a través de los programas y servicios que ofrece la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo.

Illoldi Reyes destacó que estos resultados son reflejo de una estrategia enfocada en fortalecer la vinculación entre buscadores de empleo y el sector productivo, priorizando oportunidades laborales formales que garanticen estabilidad, seguridad social y mejores condiciones de vida para las familias.

Asimismo, subrayó que, el trabajo coordinado con la Federación, a través del Servicio Nacional del Empleo, ha sido fundamental para ampliar la cobertura de atención y mejorar los indicadores de colocación, consolidando una red de apoyo que responde a las necesidades reales del mercado laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de intermediación laboral, capacitación y vinculación, alineadas con los principios del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de generar bienestar, empleo y desarrollo para Tamaulipas.