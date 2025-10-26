Impulsa rector proyección internacional de la Facultad de Música

Tampico, Tam.; 25 de octubre de 2025.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo un encuentro con la reconocida trompetista, saxofonista y cantante española, Andrea Motis, quien recientemente participó junto a la Big Band de la Facultad de Música y Artes (FMA) en uno de los conciertos más destacados del Jazz Internacional Tampico Fest 2025.

Acompañado por la directora de la FMA, Norma Laura Barrientos Villanueva, el rector dialogó con la intérprete sobre la importancia de la colaboración artística como herramienta de formación, internacionalización y fortalecimiento cultural de la comunidad universitaria.

Durante la reunión, se abordó la posibilidad de desarrollar colaboraciones académicas y artísticas con la comunidad estudiantil, que permitan ampliar las oportunidades de aprendizaje y proyección profesional de los jóvenes músicos tamaulipecos.

Durante los ensayos para la presentación de este festival, Andrea Motis aseguró, a estudiantes y docentes, que la Facultad de Música de la UAT está en un nivel muy alto, a la par de las universidades de Europa.

La Big Band acompañó a la artista española en un magno concierto en la Plaza de Armas de Tampico, donde el talento universitario compartió escenario con una de las figuras más reconocidas del jazz contemporáneo.

Durante el festival, organizado por el Gobierno Municipal de Tampico, del 20 al 24 de octubre, la UAT tuvo una participación activa con diversas presentaciones, entre ellas la del Grupo de Jazz de la FMA, en el Espacio Cultural Metropolitano; así como en el conversatorio sobre la historia y análisis de estructuras del jazz y sus exponentes, impartido por los catedráticos Ramón Alarcón, Juan José Rivas y José Manuel Rivera, reflejando la labor académica y de investigación de la institución en la difusión de este género.