Impulsa rector lazos con la comunidad de la FIC-UAT

Ciudad Victoria, Tam.; 10 de febrero de 2026.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, visitó este martes la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) del Campus Victoria, como parte de su política de diálogo orientada a consolidar una gestión cercana a la comunidad universitaria, optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer el desarrollo integral del alumnado.

La actividad se desarrolló en el marco del programa institucional “Un Día con tu Rector”, que impulsa el contacto directo con estudiantes, docentes y personal administrativo para conocer, de manera puntual, avances, necesidades y áreas de oportunidad.

Acompañado del director de la FIC, Vicente Paul Saldívar Alonso, el rector Dámaso Anaya hizo un amplio recorrido en donde constató actividades que desarrollan los estudiantes, así como el trabajo académico, de investigación y vinculación de esta dependencia universitaria.

Como parte de la agenda, visitó la cancha de usos múltiples techada, cuyo espacio contribuye a fortalecer entornos que favorecen la práctica del deporte y la convivencia como componentes esenciales de la formación integral.

Asimismo, recorrió la biblioteca, en donde le presentaron proyectos de modernización de los servicios de consulta, así como zonas de estudio colaborativo y apoyos a estudiantes foráneos, consolidándose como un eje de equidad, inclusión y acceso al conocimiento.

En reunión con docentes en sus espacios y cubículos, el rector reconoció el trabajo que realizan en materia de investigación y vinculación, destacando el papel de la educación continua como puente entre la Universidad y los sectores productivos y gubernamentales.

En otra parte del recorrido, Dámaso Anaya dialogó con estudiantes en los salones de clase, y subrayó que su proyecto rectoral se sustenta en la escucha permanente y en la construcción colectiva de soluciones, para que las decisiones institucionales respondan a las necesidades reales de la comunidad y se traduzcan en mejores oportunidades de formación.

Más adelante visitó el vivero universitario, donde verificó las actividades de campo, los proyectos de investigación aplicada y las acciones orientadas a la sostenibilidad, que refrendan el compromiso social y ambiental de la Universidad.

Posteriormente, ingresó al edificio central de laboratorios, recorriendo las áreas de fisiología vegetal, microscopía, suelos y calidad del aire, las cuales son parte fundamental en la formación y el desarrollo de la investigación científica.

Visitó también los laboratorios de software, electrónica y centros de cómputo, donde constató diversos espacios en proceso de remodelación como parte de los proyectos de mejora continua y dignificación de los entornos educativos.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria imparte las carreras de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Ciencias Ambientales, Ingeniero en Telemática e Ingeniero en Ciencias de Datos, oferta académica estratégica que respalda la visión de formar capital humano altamente calificado para los retos de Tamaulipas.

Con esta visita, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó que la cercanía y el diálogo son la base de una gestión con sentido social, orientada a consolidar una Universidad más humana, innovadora y comprometida con el bienestar de la sociedad.