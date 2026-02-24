Impulsa la UAT certificación de sus docentes con estándares internacionales

Ciudad Victoria, Tam.; 24 de febrero de 2026.

Con el propósito de fortalecer la actualización académica bajo estándares internacionales, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la sesión informativa del Ecosistema Microcredenciales UAT 2026, dirigida al personal docente, con la finalidad de exponer los mecanismos de participación en esta innovadora estrategia diseñada para alinear la educación superior con las demandas del mercado global.

Mediante la sesión en línea, el rector subrayó que la transformación educativa representa una necesidad estratégica para la Universidad, destacando que este programa constituye una herramienta concreta para transitar hacia modelos de enseñanza más flexibles, dinámicos y centrados en el aprendizaje.

Señaló que estas certificaciones permiten acreditar competencias específicas, fortalecer perfiles profesionales y generar evidencia verificable de capacidades disciplinares, digitales y transversales con reconocimiento internacional.

Resaltó que la visión institucional está orientada hacia una cobertura total, de tal forma que el 100 % del profesorado tenga acceso a certificaciones internacionales, consolidando una planta docente alineada con las exigencias contemporáneas de la educación superior.

Durante la sesión informativa se precisó el objetivo de asegurar que las y los docentes comprendan el impacto positivo que estas certificaciones generan en su trayectoria académica y en el fortalecimiento de su perfil profesional.

Para ello, disponen de cursos diseñados para enriquecer sus habilidades digitales, disciplinares y blandas; fortalecer su actualización para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente; consolidar su perfil en los Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares, ampliando oportunidades de participación en proyectos y convocatorias.

Por su parte, la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, destacó que este programa responde a una alianza gestionada por el rector de la UAT con Pearson VUE, para la adquisición histórica de veinte mil microcredenciales con reconocimiento internacional.

De este total, catorce mil están dirigidas a estudiantes de nivel superior, dos mil a educación media superior y dos mil setecientas a docentes, garantizando una cobertura amplia y equilibrada que fortalece tanto la formación estudiantil como la profesionalización del personal académico.