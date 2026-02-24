Asiste alcalde Eduardo Gattás a ceremonia del Día de la Bandera en el 77 Batallón

Cd. Victoria, 24 de febrero de 2026. – El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, asistió a la ceremonia conmemorativa al Día de la Bandera y abanderamiento del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya a escoltas de 27 escuelas secundarias y preparatorias de la Capital.

Desde el presídium, atestiguó el mensaje virtual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que dio desde el Campo Marte de la Ciudad de México, en el que afirmó que la bandera mexicana es un símbolo que une el pasado indígena, la lucha independentista y reconstrucción republicana en una imagen.

En el acto celebrado en el 77 Batallón de Infantería, el gobernador Américo Villarreal Anaya, junto a estudiantes, maestros, servidores públicos y personal de las fuerzas armadas, honró y entregó de manera simultánea el símbolo patrio para su guardia y custodia.

Al igual que el General Newton Manuel Chávez Baños, Comandante de la 48 Zona Militar, Gattás Báez prestó atención al mensaje del mandatario, en el que destacó «el orgullo y lealtad de los tamaulipecos a la bandera nacional por ser el símbolo que une pueblos».

En el evento cívico, estuvieron presentes el Contraalmirante Francisco Figuereo Corona, Comandante del Sector Naval La Pesca; el General Jesús Amparán Hernández, coordinador de la Guardia Nacional de Tamaulipas; Tania Gisela Contreras López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; y los secretarios de Educación, Miguel Ángel Valdez, y Carlos Arturo Pancardo de Seguridad Pública.