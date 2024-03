Impresionante apoyo priísta a Geño

Ciudad Victoria.-

Más de 200 amigos de corazón, entre militantes activos del PRI, ex presidentes municipales, ex diputados federales, locales, dirigentes sindicales, sectores productivos, incluyendo a ex militantes de Acción Nacional, se sumaron al apoyo y proyecto del candidato al Senado por el Partido Verde, Eugenio “Geño” Hernández Flores.

El ex candidato a la gubernatura, Baltazar Hinojosa, reconoció su cariño y aprecio a Hernández Flores, “y me sumo a los comentarios que se han hecho hacia tu persona, no tengo la menor duda que todos los que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos en su momento de que tú fueras nuestro Gobernador, y no tengo la menor duda de que nos vamos a sentir muy orgullosos que seas el próximo senador por Tamaulipas».

En su intervención, Carlos Solís Gómez, ex dirigente del PRI en Tamaulipas, comentó que gracias a Eugenio Hernández, inició en la política, pues le dio la oportunidad de encabezar una posición en la Legislatura, hoy, le reitera a su amigo, su lealtad y su compromiso total.

La figura de “Geño”, citó Sergio Guajardo Maldonado, ex diputado local, dejó huella en el corazón de todos los tamaulipecos, por su don de gente y por su compromiso con todo el estado, “no me dejarán mentir, cada una de las mesas donde se dan cita nuestros amigos, compañeros, todos invariablemente tendrán un anécdota de Eugenio Hernández como gobernador… se convirtió en el personaje por el cual habremos de apostarle en esta próxima elección, por eso amigos, ¡con Geño yo si jalo!”.

Por su parte, Gustavo Torres Salinas, ex alcalde de Tampico, definió a Geño como un hombre generoso, un hombre que tienen un enorme don de gente, pero sobretodo, una capacidad de servir a los demás.

La ex dirigente sindical, Martha Guevara de la Rosa, agradeció al ahora candidato a Senador por el partido Verde, haberle dado la oportunidad de iniciar en la vida política “Hay gente muy agradecida con él y lo he visto a través de mi red social y eso es lo que nos hace estar siempre con Eugenio, por ser una persona tan humilde tan servicial y que no sabe decir que no”.

Erick Silva Santos, ex alcalde de Matamoros, describió que han pasado 14 años, donde han cambiado muchas cosas, pues hemos sido testigos de la alternancia del poder en Tamaulipas, de cómo emerge un nuevo partido en el Gobierno de México, pero sin lugar a dudas, “lo que no ha cambiado es la experiencia acumulada en este recinto, hoy, hacemos el compromiso de apoyar al amigo en este momento que lo necesita, damos nuestra palabra y nuestros compromiso de trabajar en este proyecto”, expresó el político.

“Como decimos los notarios, certificó y doy fe que todo lo que aquí se ha dicho es cierto”, instó Guadalupe González Galván, ex alcalde de Madero y ex procurador de Tamaulipas, quien recordó a Eugenio Hernández, por su legado de obras.

Si bien el común denominador en esta reunión es Eugenio, dijo Lupita Flores de Suarez, todos los que estamos aquí, militamos, algunos son ex militantes y otros todavía estamos allí (PRI), pero este amigo es el que nos une hoy y todos vamos a jalar, ya le dije a él, por primera vez, porque nunca he votado cruzado, voy a votar cruzado, no te digo por quién más pero voy a votar por Geño para el Senado.

En su intervención, el próximo Senador de la República por Tamaulipas, Eugenio “Geño” Hernández Flores, invitó a todos a jalar con el Verde y a sumarse a este proyecto, donde todos caben, apenas vamos empezando, vamos agarrando el vuelo, porque esta larga la campaña, son 90 días, se ocupa el trabajo y quiero pedirles de favor que trabajemos en serio, que trabajemos con estructura, programa y presupuesto.

Finalmente Miguel Cavazos Guerrero, dijo, “todos los que estamos aquí tenemos un común denominador, amor por Tamaulipas, pero sobretodo, agradecimiento, cariño y lealtad, a un hombre que nunca nos va a fallar, siempre va estar con nosotros”.