Gobierno y DIF Tamaulipas realizan cena con causa para apoyar con cirugías de cataratas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de seguir transformando vidas y fortalecer las acciones de salud visual en beneficio de las y los tamaulipecos, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevaron a cabo la cena con causa “Almas Tamaulipecas”, destinada a recaudar recursos para apoyar a más de 120 personas que serán beneficiadas con cirugías de cataratas.

El evento se llevó a cabo en el patio central de Palacio de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, quien expresó su reconocimiento a quienes se suman a estas acciones solidarias.

“Cada año, el Gobierno del Estado, el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud, en coordinación con los municipios, organizamos las jornadas de cataratas. Es maravilloso el momento en el que las personas recuperan o mejoran su vista. Es algo sensacional que vivimos todos los que colaboramos en esto y ahora, gracias a ustedes, vamos a poder apoyar con más cirugías de cataratas”, expresó.

Las campañas de salud visual “Bienestar en tu Mirada”, impulsadas por el Gobierno del Estado a través del DIF Tamaulipas, la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, han permitido que más de 5 mil personas en los 43 municipios del estado hayan recuperado o mejorado su vista, transformando su calidad de vida y la de sus familias.

La cena con causa «Almas Tamaulipecas» representa una muestra de la sensibilidad y compromiso del pueblo tamaulipeco, que se une a favor del bienestar común y permite sumar más beneficiarios a las campañas de salud visual, fortaleciendo así el esfuerzo conjunto por un Tamaulipas más humanista y con visión de bienestar.