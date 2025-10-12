Gobierno debe analizar suspensión de la deuda; ahorro de más de un billón de pesos

El Partido del Trabajo (PT) expresa su total apoyo a la iniciativa de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda, plataforma de organizaciones sociales, académicos, colectivos y movimientos populares que luchan por la justicia económica y la soberanía nacional.

El Comisionado Político Nacional del PT en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano detalló que la deuda pública y los intereses asociados representan una carga creciente para las finanzas del país.

“Ello limita la capacidad del Estado para invertir en servicios sociales como salud, educación, vivienda e infraestructura esencial”, subrayó.

Recordó que sólo en el año 2023 México pagó 1 billón 45 mil 85.9 millones de pesos sólo en intereses de la deuda pública.

Durante la primera mitad de 2024, el gasto en intereses fue de 607,995.4 millones de pesos, lo que implicó cierto ahorro frente a lo proyectado, pero sigue siendo una cifra extremadamente pesada para el presupuesto nacional.

La deuda pública total (incluyendo gobierno federal, Pemex y CFE) fue ya de 18.82 billones de pesos al primer semestre de 2025.

Ahorros si se suspende el pago

Ortega Lozano destacó que si se suspendiera el pago de la deuda (o de los intereses de deuda considerada ilegítima o impagable), los ahorros podrían ser significativos como el hecho de redirigir estos recursos hacia la salud, educación, vivienda, programas sociales, así como el fortalecimiento de servicios públicos, “Se debe privilegiar el bien común en lugar de destinarlos a bancos, acreedores o intermediarios financieros”, dijo.

Otra de las ventajas es que al suspender el pago de la deuda, se reduciría la presión sobre el déficit presupuestario que actualmente se agrava porque el costo de deuda crece más rápido que los ingresos públicos.

Por último, dio a conocer que parte del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados e integrantes de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda, realizarán un recorrido por las diferentes entidades del país para dar a conocer este tema.